臨近聖誕節，市場假期氣氛濃厚，投資者愈益憧憬Omicron變種病毒疫情最終無礙全球經濟復甦，美股三大指數周四早段上揚，步向連續第三日漲升；其中杜指一度升252點或0.71%，報36006點。標普指數和納指早段則分別升約0.6%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36015點，升262點；納斯達克指數報15661點，升139點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.63港元，較香港收市價升0.43港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見472.97港元，較香港收市價升11.17港元。分析師指出，研究顯示Omicron變種病毒感染者的住院風險低於其他病毒株，提振了對全球經濟前景的信心，帶動市場氣氛好轉。數據方面，美國勞工部公布，截至本月18日的一周，首次申請失業救濟人數達20.5萬人，按周持平，並與預期相同。截至本月11日的一周，美國續領失業救濟人數為185.9萬人，按周減少8000人。此外，美國11月個人消費支出(PCE)物價指數按月上升0.6%，按年上漲5.7%。核心PCE物價指數按月上升0.5%，高於預期的上升0.4%，而按年則上升4.7%。金價於一千八百美元水平上企穩。於紐約商品交易所，2月份期金收報每盎司1,810.6美元，升8.4美元，升幅0.47%。歐洲股市周四高收。交易商指，有跡象顯示Omicron變種病毒並不像之前擔心的那麼嚴重，這對股市有支持。英國富時100指數收報7373.34點，升31點，升幅0.43%。德國DAX指數收報15756.31點，升162點，升幅1.04%。法國 CAC指數收報7106.15點，升54點，升幅0.77%。港股方面，大市受美股帶動亦連升三日，恒指昨收升91點，報23193點。藍籌金融股向好，建行（939）升1.33%；滙控（005）走高1.09%。風電股普遍向好隨著國家能源局發佈《風電場改造升級和退役管理辦法》，風電股普遍急升，龍頭龍源電力（916）升8.22%，收報18.96元；大唐新能源（1798）大升18.56%，收報3.45元；中廣核新能源（1811）急揚7.02%，收報7.93元；京能潔能（579）勁升15.07%，收報2.52元；新天綠色（956）彈8.15%；華潤電力（836）揚7.38%。