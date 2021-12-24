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傳恒大拖糧 多地員工罷工

2021-12-24 列印
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        處於內房債務問題風眼的中國恒大（3333），雖然日前在宣布風險化解委員會已展開工作，似要向外界說明，問題逐步解決中，但恒大昨日再有壞消息爆發，傳旗下多個地方子公司員工，因被拖欠工資、公積金等及社保而集體罷工。
        本周以來陸續有各地恒大員工加入罷工行列。據內地媒體流傳相片顯示，連日來湖南長沙恒大珺悅府工程部、恒大廣西公司、恒大山西公司等子公司員工相繼印發告示，表示因所在公司拖欠員工工資、社保、公積金等故全體罷工，罷工期間的所有業務停辦，具體復工時間仍是未知數。截至截稿前恒大尚未就此事作出回應。

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