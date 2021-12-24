騰訊派京東作特息 變相減持涉1185億

騰訊﹙700﹚宣佈分派其持有的京東（9618）約4.6億股A類普通股作為特別中期息，以京東昨日收市價計，涉資達1185億元，每持有21股騰訊將獲發1股京東，完成後持股將由17%減至2.3%，受消息刺激騰訊昨日收升4.24%，惟京東在錄破紀錄926.78萬股沽空下，股價逆市跌逾7%。其他騰訊持股的股份股價同見受壓，美團（3690）跌1.65%，收報226.6元；嗶哩嗶哩（9626）插6.48%，收報355.2元；快手（1024）挫3.62%；閱文（772）跌5.82%；微盟（2013）跌3.36%。持股股份同見受壓此次派發後，目前持有京東13.5%股權的京東創辦人兼主席劉強東，將成為京東第一大股東，投票權維持在76.9%；美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）成為京東集團第一A類大股東，持股約2.89億股。騰訊南非大股東Naspers目前持有騰訊27.69億股，以每21股股份獲發1股京東A類普通股基準計算，Naspers可獲發約1.32億股京東股份，成為京東第二大股東。騰訊料將成為京東第三大股東，持股2.3%；貝萊德成為第四大股東，持股1.93%。另外，騰訊主席兼行政總裁馬化騰持有逾8億股騰訊，料獲發近3833萬股京東。以京東昨日收市價259.6元計算，不計交易費用及差價，一手（100股）騰訊可獲得約1236元。騰訊指，公司投資策略其中一方面為投資處於發展階段公司，支持及分享投資公司增長，並於投資公司可為其未來計劃自行籌集資金的適當時候退出投資。董事會相信，京東已達致此情況，因此認為乃退出京東適合時機。騰訊又指，分配後騰訊仍是京東的戰略合作夥伴，與京東共贏的業務關係亦不受影響，目前未有進一步減持京東計劃。