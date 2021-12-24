  • 2021年12月24日 星期五
  • 19º
  • 87%
熱門： 名牌袋國殤之柱李靚蕾王力宏唐詩詠

日報新聞 > 金融

AEON信貸財務多賺5.6%

2021-12-24 列印
Previous Next

　　AEON信貸財務（900）截至今年11月30日止的9個月，錄得純利逾2.43億元，按年增5.6%；每股盈利58.09港仙，漲5.6%。惟期內收入較去年同期跌8.3%至約7.7億元。
　　收入下降明顯受到利息收入下跌影響。期內利息收入較去年同期減少約8123.8萬元，相當於11.1%跌幅，主要由於全球疫情反覆下，信用卡應收帳款及私人貸款應收帳款仍未恢復到疫情前水平。
　　但受到經濟狀況及失業率持續改善帶動，加上集團有效追收欠款以減少逾期客戶貸款及應收款項，期內集團減值虧損及減值準備由約1.78億元大幅減少63.4%，至6500萬元，帶動集團盈利增長。


想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd