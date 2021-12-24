該公司中期收入達13.14億元，按年持平；毛利上升3.1%，至6.2億元。本港市場期內收入同比微跌2.7%，至11.76億元，佔集團總收入88.4%。
日本城母企少賺四成 中期息大增
該公司中期收入達13.14億元，按年持平；毛利上升3.1%，至6.2億元。本港市場期內收入同比微跌2.7%，至11.76億元，佔集團總收入88.4%。
房價升20% 入住率近九成 聖誕Staycation大旺
明天是普天同慶的聖誕節，港人無法外遊，Staycation成為這個聖誕的熱門玩意，旅遊業人士指出，今個聖誕節酒店入住率理想，較去年上升一倍以上，達到八、九成，幾近爆滿。由於多市民訂房，房價亦上升兩至三...
2021-12-24
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西安大媽稱非平民 拒防疫檢查被拘十日
新冠病毒肆虐全球，中國陝西西安的疫情嚴峻。據悉，早前巿內一名藍衣女子更拒絕配合防疫檢查，自稱在美國待了七年，不是一般平民百姓。目前女子被當地公安局調查後，以擾亂公共秩序，行政拘留十日。報道指，事發在二...
2021-12-24
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體檢結果：健康可勝任總統職責 拜登：2024年若健康良好將尋求連任
現年七十九歲的美國總統拜登，親口就連任作出表態，他表明如身體狀況許可，會競逐連任。 拜登於周三（22日）播出的傳媒訪問中，被主持人問到會否競選連任時，拜登直接地回答了「Yes」，隨即補充指他是非常相信...
2021-12-24
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屋苑錄用家承接個案
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接個案，中原分區營業經理侯惠良表示，沙田第一城3座低層E室，面積451方呎，三房間隔，議價後以685萬易手，呎價15188元，屬市價水平。據了解，原業主於14年...
2021-12-24
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三大指數步向三連升 杜指升262點 重越三萬六
臨近聖誕節，市場假期氣氛濃厚，投資者愈益憧憬Omicron變種病毒疫情最終無礙全球經濟復甦，美股三大指數周四早段上揚，步向連續第三日漲升；其中杜指一度升252點或0.71%，報36006點。標普指數和...
2021-12-24
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拆禮物日 格流唱「聖」詩
今晚平安夜和明天聖誕節球壇稍為平靜，提早為大家推介後天拆禮物日蘇超筍盤。雲邦賀斯接掌一哥格拉斯哥流浪帥印後，成功將水準不穩的摩尼路斯改造成禁區殺手，後者周日有力領軍主場大勝聯賽十場不勝的聖美倫，早買主...
2021-12-24
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大澳Let's Go｜大澳文化節 聖誕水上巡遊
大澳予人印象是個充滿棚屋的舊漁村，甚有獨特個性。今年聖誕，大家如有興趣了解大澳文化，不妨參加「大澳Let's Go！大澳文化節2021」，12月24日起一連四天將會有河涌水上巡遊活動、大型故...
2021-12-22
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Yumi自爆似《青春本我》遭校園欺凌 聲夢Chantel windy睇好Gigi奪新人獎
由《聲夢傳奇》學員有份擔正的青春校園劇《青春本我》剛推出，當中平均年齡只有15歲的Chantel（姚焯菲）、Yumi（鍾柔美）、Windy（詹天文），首度做主角既興奮又緊張，3人中Yumi自爆同角色最...
2021-12-24
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社論——不消除「補針冷感」 難敵Omicron來犯
新冠Omicron變種病毒在海外肆虐，多國的感染人數飆升，科學家正密切研究其殺傷力，但不論高或低，本港不能容讓Omicron大舉入侵，否則大量病者湧現，醫療體系不勝負苛，後果堪虞。昨天政府專家顧問建議港人打第三針，以加強抵抗Omicron。但有研究顯示，港人對補針的意欲不高。當局必須應對，一方面加快籌備為公眾打第三針，另一方面展開新一輪谷針宣傳。中大公共衞生及基層醫療學院研究指，願意接種新冠疫苗人士之中，平均僅約四成人有意打第三針，以全港人口計算，即只有約兩成半人傾向打第三針。對打第三針出現「冷感」狀況，或與本港基本上「清零」有關，既然疫情不算危急，市民就感受不到有逼切性要...
2021-12-24
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馬場浮世繪——希威森康復中游水拍片
於香港短途錦標墮馬受傷的希威森，昨日在社交媒體上載其游泳影片，並謂在康復中。其後記者聯絡到希威森，他表示感到進展良好，除可做運動之外，並可如常步行，但要在月底見骨科醫生並再接受電腦掃瞄，以了解盆骨傷處，到時將更清楚復出日期。他希望在下月中可復課操馬。另一邊廂，美國騎師羅沙里奧將肯定成為今年的美國冠軍騎師，惟早前於本月二日在阿奎德馬場墮馬致肋骨骨裂，至今無再上陣，本來有意於周日在聖雅尼塔馬場復出，可其經理人Ron Anderson周三表示，羅沙里奧須待明年一月十四日三十七歲生日才復出。馬場浮世繪
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