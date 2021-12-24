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日本城母企少賺四成 中期息大增

2021-12-24 列印
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　　連鎖零售商日本城母企國際家居零售（1373）昨日公佈，截至今年10月底止中期業績，純利按年減少43.8%，至9514.1萬元，主要由於期內未有新冠肺炎疫情補貼，和租金減免合共9200萬元；惟若撇除相關收入，純利實際按年上升約23%。期內每股盈利為13.26仙，但中期息就大增16.7%，至10.5仙，同時派特別息4.2仙，中期共派息14.7仙，派息金額比每股盈利還要高10.9%。
  該公司中期收入達13.14億元，按年持平；毛利上升3.1%，至6.2億元。本港市場期內收入同比微跌2.7%，至11.76億元，佔集團總收入88.4%。


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