新股市場氣氛續低迷 商湯聖諾擬下限定價

近期新股氣氛持續低迷，多隻新股均以招股價下限定價，昨日截止招股的兩隻新股亦不例外，傳商湯（020）以3.85元定價，集資57.8億元；聖諾醫藥（2257）則以65.9元定價，集資4.97億元。昨日首掛的百心安（2185）則逆市插水，收報20.1元，較上市價21.25元低5.4%，每手帳面蝕575元。外電引述消息人士指，人工智能巨擘商湯計劃以招股價下限3.85元定價，集資57.8億元；未有盈利生科公司聖諾醫藥則以招股價下限65.9元定價，集資4.97億元，其國際配售提早一日於本周三截飛。輝立證券企業融資經理陳英傑估計，商湯香港公開發售超購6至7倍；聖諾醫藥則超購12至13倍。他認為，以該公司長遠發展來說，商湯以招股價下限定價可以接受，惟此意味該公司受近來新聞負面消息影響。百心安每手蝕575元商湯早前被美國列入投資黑名單，其後宣佈煞停上市，並於周一再度開招，惟招股反應較首次遜色，綜合多家證券商數據，錄得13.37億元孖展額，以公開發售集資5.99億元計，超購1.23倍，並更現「抽飛」情況，惟國際配售則傳提早一日截飛，將於下周五掛牌。致富證券董事及證券業務主管郭家安表示，商湯上次招股國際配售反應熱烈，惟再次招股後，美資機構未能參與認購，需求減少，令目前申購的機構投資者有機會「壓價」。他預期，商湯暗盤表現不會大升，亦不會大跌，有機會可穩守招股價。核糖核酸療法生物製藥公司聖諾醫藥同樣將於下周五掛牌，綜合多家證劵商資料，該公司公開發售孖展額錄得2.33億元，以集資5482萬元計，超購3.25倍。郭家安表示，該公司招股反應一般，預計其暗盤表現將於招股價範圍徘徊。另外，百心安昨日低開18.88元，較上市價21.25元，低11.2%，曾低見18.32元，其後曾反彈上高位20.45元，惟終乏力再上，收跌5.4%，報20.1元，不計手續費每手500股帳面蝕575元。