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人民幣全球支付佔2.14% 續排第五

2021-12-24 列印
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　　環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）發表報告指，今年11月，基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣維持第5位。11月人民幣的全球支付佔比為2.14%，較10月的1.85%有所上升；11月人民幣支付金額亦按月成長18.89%。
        報告亦指，11月全球所有貨幣支付金額總體增加2.87%。在主要貨幣的支付金額排名中，美元佔比39.16%居首，歐元佔比37.66%緊追其後，英鎊、日圓分別佔比6.72%、2.58%，位列 3、4名。
        此外，內媒報道，國務院總理李克強日前主持召開國務院常務會議，提出保持人民幣匯率基本穩定的要求。

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