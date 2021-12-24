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中移動回A 19戰投配逾四億股

2021-12-24 列印
中移動執董兼董事長楊杰
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　　中移動（941）公佈回A上市的戰略配售結果，共有19個戰略投資者，合共獲配售4.22億股股份，其中包括國家級投資平台、大型央企、知名保險機構等，約佔超額認購權全數行使後發行量的43.39%，認購額達243億人民幣，初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額83.7萬股將回撥至網下發行。
        據中移動於上交所發佈的公告顯示，是次戰略配售中，社保基金、國調基金、國新投資等國家級投資平台共獲配1.41億股，佔比33.3%；國家電網、國家能源集團等大型央企合計獲配1.37億股，佔32.51%；中國人壽、中國人保等大型保險機構，總共獲配1.13億股，佔26.75%。

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