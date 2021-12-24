中環IFC外望——滙豐中銀渣打1月13日起可換新鈔

農曆新年將近，好多市民都吼實何時有新鈔兌換來封利是，始終過新年，傳統觀念希望用新鈔圖其利利是是。金管局與滙豐、渣打及中銀香港三間發鈔銀行宣佈，三行將於明年1月13日至31日，提供新鈔及「迎新鈔」供市民兌換。為響應防疫要求，銀行將作出以下營業時間調動與安排：於提供換鈔服務的首三日（即1月13至15日），銀行會提早至早上8時開始營業；在這三日早上8至9時，專門用作提供換鈔服務；及後將於1月8日起提供網上預約換鈔服務，並在有需要時向排隊輪候的市民派籌及作出分流安排。金管局建議市民換鈔前可先查看家中是否仍有剩餘的新鈔或「迎新鈔」。此外，三間發鈔銀行會確保整個換鈔服務期間的新鈔及「迎新鈔」供應，市民毋須在服務開始首數日趕往兌換。同時金管局亦鼓勵市民利用電子支付渠道，包括透過網上或手機銀行使用「轉數快」或其他電子錢包提供的服務派發利是。積金人均蝕5400元 料錄三年來首虧強積金體系或出現近三年來首次年度虧損，積金評級公司宣佈，預計強積金12月將錄得約100.6億元的投資虧損，而今年累計投資虧損可能約為248.5億元，相當於450萬名強積金成員今年平均虧損約5400元。積金評級認為，香港及中國股市錄得投資虧損，並破紀錄跑輸美國股市，為強積金虧損主因。積金評級公司指出，計入預計的投資虧損及強積金供款後，預計今年年底的強積金總資產約為1.16萬億元，相當於每名強積金成員平均帳戶結餘約25.5萬元，今年6月底最高位約1.221萬億元，即相當於每名強積金成員約26.9萬元。積金評級預計，「香港及中國股票基金」今年將跑輸「美國股票基金」約36%，料將是強積金成立以來，最大回報表現差距。積金評級叢川普指，香港及中國股市在今年跑輸美國股市，是450萬名強積金成員的強積金帳戶三年以來首次出現虧損最主要原因。高瞻