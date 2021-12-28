蘋果續向上闖 科技股領漲 標指新高 杜指升270點

2021年踏入最後一周，市場無懼新變種病毒Omicron威脅，美股在聖誕節假期後復市，三大指數昨集體上漲。在明星科技股Tesla、蘋果、微軟及Meta等齊造好下，標普500指數創歷史新高，早段報4759點，升34點，杜指升148點，報36099點，納指則漲170點，報15824點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36221點，升270點；標普500數報4780點，升54點；納斯達克指數報15844點，升190點。滙控（005）美國預託證券價格曾見46.96港元，較香港收市價升0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見463.23港元，較香港收市價升3.03港元。Tesla及Meta曾升2%科技股齊造好，Tesla及Meta早段升2%，微軟及蘋果則升超過1%。油價亦受捧，紐約期油每桶曾報70.5美元，升逾2美元。不過，摩根士丹利首席投資官兼首席美國股票策略師Mike Wilson警告，由於聯儲局加快收水及Omicron帶來威脅，投資者應充份意識到經濟增長放緩的風險。此外，臨近年尾，市場觀望氣氛濃厚，A股三大指數昨日窄幅波動，有市場人士預計，假期後重開的港股，今日料會窄幅波動，而本周於23000點整固為主，支持位為23000點，阻力位在23500點。港股本周只有3日半市，難以有較大升幅。專家：港股可追落後A股昨日窄幅波動，上證指數收跌2點或0.06%，報3615點；深成指則收升5點或0.04%%，報14715點。亞洲股市昨日普遍向下，日經225指數收跌106點或0.37%，報28676點；南韓KOSPI指數收跌12點或0.43%，報2999點。至於港股昨日休市，上周五平安夜半日市收報23223點，揚30點或0.13%，連升4日。光大新鴻基證券策略師伍禮賢表示，A股昨日表現平靜，上午偏弱，下午則回升，預計年底前波幅仍是偏窄。他續指，近來假日氣氛濃厚，估計恒指今日將會窄幅波動。至於明年的走勢，他預料，港股可「追落後」，明年中國政府換屆，政策或相對平穩，港股有機會造好。伍禮賢補充說，港股可能於明年第二季或之後才轉佳，因為明年首季內地房地產業及金融業料資金仍偏緊，影響大市氣氛。耀才證券研究部總監植耀輝表示，由於接近年尾，以及本周只有3日半市，市場觀望氣氛濃厚，預料恒指本周成交量將會淡靜，於23000點至23500點水平拉鋸。