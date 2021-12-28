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百度汽車機器人快量產

2021-12-28 列印
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　　百度（9888）創辦人、董事長兼CEO李彥宏於百度 Create 2021（百度AI開發者大會）中表示，「人機共生」時代，中國將迎來AI黃金十年。未來10年，AI將成為改變世界的有力工具，千行百業被重構，人們的生存空間將大大拓展，技術的價值將被充份開發。
　　大會昨日於「希壤」APP召開，是中國內地首次在「元宇宙」中舉辦大型科技峰會。
  李彥宏在演講中表示，明年上半年集團旗下的集度將公佈首款概念車，並於2023年量產交付首款汽車機器人。
  集度研發的汽車機器人將擁有L4級別自動駕駛能力，貫穿「自由移動」、「自然交流」、「自我成長」的三大產品理念。李彥宏透露了百度AI技術和業務最新進展，稱深度學習平台「飛槳」已凝聚406萬名開發者。

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