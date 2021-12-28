內地推房產稅試點 財政部籲做好準備

中國財政部昨日於全國財政工作會議上表示，要做好房地產稅試點準備工作，深入推進財稅體制改革，深化預算管理制度改革，規範財務審計秩序，財政管理監督進一步加強。中國人民大學重陽金融研究院首席經濟學家廖群指，長期來看，房產稅試點有兩個含義，一是為穩定房地產市場，二是為進行稅務改革，以往地方政府的收入來源主要來自賣地，房產稅試點計劃出台後能幫助地方政府在賣地收入減少後提供新的收入來源。預期住房是房產稅試點的首要對象，商鋪、寫字樓等未必在初始徵稅中納入。廖群表示，數月來，政府已經陸續出台調控手段抑制房價過快上漲的勢頭，因此實施房產稅並非為了短期內打擊房價，更多是為穩定樓市。另外，由於房產稅是國際通行稅種，新稅種的出台能幫助內房市場相關制度與國際接軌。有助地方政府拓稅收目前財政部及有關部門，已依照全國人大常委會的授權，起草房地產稅試點辦法（草案），具體的試點地區將由國務院確定。此外，國務院還將制定房地產稅試點具體辦法，試點區域的地方政府將制定具體實施細則。試點地區房地產稅稅率、計稅依據、減稅標準等稅制要素，將在即將出台的文件中逐步明確。當問及是次房產稅試點對內房股的影響時，華盛證券分析師聶振邦表示，早於11月底已見相關報道，國務院擬在部份地區開展為期五年的房地產稅改革試點，可能在北京、上海、廣州、深圳等一線城市開始，市場將視相關城市為共同富裕示範區，具備財力應付徵稅後樓市仍能健康發展。他補充，目前房產稅仍在試點，但相信2022上半年會推出細則及逐步落實，倘若試點效果理想，預期下半年會引入第二批試點。或許房產稅的安排，會設有免稅面積門檻，減輕買家負擔，並相信初步推行房產稅，稅率不會定得太高。雖然如此，徵稅無可避免會為內地房價帶來短期下行壓力，有待國民適應後，中長期房價才可望「求過於供」的格局不變，而漸見穩步上揚。