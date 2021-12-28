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恒大復工率達九成 許家印：確保交樓

2021-12-28 列印
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　　中國恒大（3333）「保交樓」持續進行中，截至上周日，恒大地產12月以來在廣東、江蘇、遼寧等18個省份各項目已陸續批量交付。該集團曾於26日晚召開復工復產保交樓周例會時稱，截至本月26日，要確保12月份交樓3.9萬套；其全國項目復工率為91.7%，較9月初「保交樓誓師大會」時提高40個百分點，復工人數亦較9月初提高31%。
  會上集團主席許家印表示，恒大從極其困難的情況下，令復工復產保交樓工作初顯成效，但復工復產仍不是目的，保證質量向業主交樓更為重要。下一階段，集團會「千方百計」增加復工人數，切實提高工效，以最大力度確保施工進度和質量。


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