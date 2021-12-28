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紫金：驅龍銅礦正式投產

2021-12-28 列印
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　　紫金礦業（2899）表示，其持股50.1%股權的西藏巨龍銅業旗下的驅龍銅礦一期工程，於昨日開始正式投入生產，預計工程投產後，加上知不拉銅礦的產量，巨龍銅業2022年預計產銅達12萬至13萬噸；一期工程達產後年產銅約16萬噸。此外，巨龍銅業正在進行礦山開發的總體規劃，重點對低品位資源進行綜合開發利用，擬分階段實施二期和三期工程，若項目得到政府有關部門核准，每年採選礦石量約2億噸規模。
　　紫金礦業於2020年6月收購巨龍銅業過半股權，並主導項目運營，為目前內地高海拔地區在建的最大銅礦山項目。驅龍銅礦一期工程選礦系統於今年10月底聯動試車，昨日開始正式投入生產。


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