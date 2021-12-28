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內地放寬外資准入 撤車廠外股限制

2021-12-28 列印
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　　發改委昨發表2021年版外資准入負面清單，指將進一步深化製造業開放，在汽車製造領域，取消乘用車製造外資股比限制，以及同一家外商可在國內建立兩家及兩家以下生產同類整車產品的合資企業的限制。
  發改委昨公佈《外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》和《自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）（2021年版）》，將於明年1月1日實行。
  告指，今次修訂將深化製造業開放，取消外商投資衞星電視廣播地面接收設施及關鍵件生產的限制，按照內外資一致原則管理。同時於自貿試驗區放寬服務業准入，在社會調查領域，允許外商投資社會調查。

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