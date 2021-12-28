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快手一站式開放平台 將可上線美團小程序

2021-12-28 列印
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　　昨日快手生態開放大會上，中國兩大電商快手（1024）和美團（3690）宣佈戰略合作。
  美團將在快手開放平台上線美團小程序，為美團商家提供套餐、代金券、預訂等商品展示、線上交易和售後服務等完整服務能力，快手用戶將能夠通過美團小程序直達。目前，美團小程序已率先完成餐飲品類的試點上線，未來還將陸續上線酒店、民宿、景區、休閒玩樂、美容美髮、劇本殺等多個生活服務品類。
  雙方將基於快手開放平台，打通內容場景營銷、在線交易及線下履約服務能力，共同為用戶創造「一站式」完整消費鏈路。據內媒報道，雙方合作將在2022年元旦、春節消費旺季進入落地試運行階段。

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