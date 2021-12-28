中環IFC外望——銀娛派花紅 料97%員工受惠

港澳通關仍然未有時間表，澳門賭場兩年來幾乎拍烏蠅，但賭企仍然善待員工，呂志和旗下的銀河娛樂（027）公佈繼續有獎勵，會向員工發放一個月花紅，大約有九成七人受惠。每到年尾打工仔都期待有花紅過年，銀娛就提早宣佈，明年一月底會向所有高級經理同以下職級的合資格團隊成員，派發相等於一個月人工及保證小費的一次性特別獎金，以答謝過去一年的貢獻與持續投入，亦都感謝團隊以創新思維及靈活應變方式協助應對「新常態」，以及踴躍接種疫苗，建立社區免疫屏障。雖然早前內地打擊行動震驚賭業人士，澳門政府正在「完善」發牌制度，銀娛未知明年賭牌到期後可否續期，但都繼續派定心丸，希望同所有團隊成員繼續實現願景，建立區內以至全球最大型、最多元化的綜合度假城，幫助建設澳門成為世界旅遊休閒中心。美購物旺季銷售額增長創17年高外媒報道，萬事達卡旗下機構SpendingPulse公佈的數據顯示，美國今年年終購物旺季的銷售額按年增長8.5%，增長幅度為過去17年以來新高，亦高於預測的7.4%。購物旺季是指今年11月1日至本月24日，即是聖誕前夕及之前的53日。報道指，美國今年年終購物旺季銷售額較疫情前的2019年升10.7%。不同類別中，服飾、珠寶及電子產品銷售分別上漲47%、32%及17%。線上購物較去年同期增長11%。百貨公司的銷售按年升21%。美國消費者今年較過去數年提早購物，延續去年趨勢，因為零售商在第四季提早提供特別促銷活動，又在今季後期再推出活動。根據萬事達卡數據，在10月11日至12月24日的75天期間，零售總額按年增長8.6%。此外，日本公佈，由於11月疫情病例下降，推動消費者提高商品和服務支出，11月份零售額增長按年增長1.9%，高於經濟學家預計的增長1.7%，亦勝10月0.9%的增幅，連升兩月。經季節因素調整後，11月份零售額按月升1.2%。受疫情關係影響，很多商品價格大漲，11月燃料銷售額較去年同期增長29.2%，為整體零售帶來支持。但由於零件供應瓶頸問題，汽車銷量跌14.1%，電子類產品亦降10.6%。高瞻