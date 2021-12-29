市場氣氛好轉 航空股齊彈 杜指漲115點 標指破頂後回

疫情尚未解決，Omicron變種病毒導致全球確診人數持續上升，惟美國聖誕節前零售銷售增幅創17年來最勁，利好市場氣氛，杜指早段曾升逾百點，標指亦升見4799點再創歷史新高，納指則微跌4點。油價向上，紐約期油昨晚升近0.8%，至每桶76.17美元，倫敦布蘭特期油亦升約0.6%，每桶報78.7美元。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36418點，升115點；標普500指數報4787點，跌3點；納斯達克指數報15793點，跌77點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.10港元，較香港收市價升0.50港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見447.18港元，較香港收市價跌3.22港元。美國約翰霍普金斯大學統計顯示，全球感染新冠病毒確診人數突破2.81億，感染後死亡人數超過540萬。美國確診人數仍然最多，累計逾5279萬，死亡人數逾81.8萬人。Omicron變種新冠病毒肆虐全球，多國無疑已爆發新一輪新冠肺炎疫情，擾亂各國重啟，但有研究顯示Omicron雖具高度傳染力，但症狀較不嚴重，令投資者情緒得以緩解。此外，美國疾病控制及預防中心（CDC）宣佈，將確診者隔離期從十天縮短為五天，政策有望緩解航空業危機，聯合航空、美國航空、西南航空早段齊漲逾2%，達美航空則升1.7%。港股復市漲56點 收復10天線其他個股方面，特斯拉（Tesla）早段曾跌0.7%，報1085.63美元。Wedbush分析師報告顯示，在中國需求旺盛和美國、德國工廠啟用等利好驅動下，特斯拉明年可望維持良好態勢，未來12個月股價料有近三成潛在升幅。分析師Daniel Ives預計，明年中國市場佔特斯拉整體出貨量比重將達40%，並給予特斯拉1400美元的目標價。經濟數據方面，美國十月20大城市樓價指數按年上漲18.41%，與預期的18.5%相若。前值九月的升幅修訂為19.09%。按月則升0.92%，與預期的0.9%相若。美國10月房價按月上漲1.1%，按年則升17.4%。歐洲股市造好，法德兩市高收。法國CAC指數收報7181點，升40點； 德國DAX指數收報15963點，升128點。 英國倫敦股市因假期休市。金價靠穩。於紐約商品交易所，2022年2月期金收報每盎司1810.9美元，升2.1美元，升幅0.12%。港股於假期後復市好淡爭持，並大致於23200點附近拉鋸，最終成功收復10天線（23224），高收56點報23280點；國指跌7點，收報8194點；科指跌49點，收報5569點，大市成交金額997.41億元。香港股票分析師協會副主席郭思治指，大市於假期後走勢趨向平穩，於升穿10天線下略見突破，但買盤仍見不足。他認為，憧憬年底有維穩資金部署下，恒指可望擺脫反覆下行走勢，若能企穩10天線附近水平，料本月低位已見，惟技術上仍然偏淡。