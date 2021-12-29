傳滴滴延長員工賣股禁售期

擬在美國退市的滴滴出行（美：DIDI），其IPO 180日禁售期本周一（27日）結束，但市場消息指，滴滴日前將員工的期權禁售期延長，並禁止現任和前任員工出售持股，直至該公司在香港完成上市。滴滴今年6月27日在美國上市，滴滴高層及前期投資者的180日禁售期在本周一已屆滿，意味他們能在市場上出售其持股。不過，英國《金融時報》引述消息指，滴滴已無限期禁止現任和前任員工出售該公司股票，直至滴滴成功回港上市，他們才可售股。此外，內媒引述消息指，滴滴日前延長員工的期權禁售時間，由原本的上市半年後解禁，變更為時間由公司再定，意味禁售期將被無限期延長，受影響的包括在職人員及離職未滿180天的員工。