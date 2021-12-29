新冠藥試驗未達標 開拓藥業暴瀉七成

開拓藥業-B（9939）公佈旗下新冠藥物在試驗階段中「碰壁」，其III期臨牀試驗的中期分析未達到統計學顯著性，拖累該股昨日一度暴瀉84.7%，收市仍挫70.3%，報13.4元，市值僅餘51.94億元，單日蒸發達123億元。開拓藥業周一公佈，旗下用於治療輕中症新冠患者的藥物「普克魯胺」在臨牀試驗中遇阻，其III期臨牀試驗的中期分析未達到統計學顯著性，試驗目的是評估普克魯胺治療非住院新冠患者的有效性和安全性。開拓藥業將向美國食品藥品監督管理局（FDA）等監管機構，尋求同意以修改臨牀試驗方案，計劃繼續招募只有基礎性疾病和/或無新冠疫苗接種史的高風險新冠患者。單日市值蒸發123億消息拖累開拓藥業昨日股價急挫，開報38.45元已是全日高位，一度急插近85%，至全日低位6.91元，創上市以來新低，終收報13.4元，下滑70.4%，一日市值蒸發123億元。內媒報道，開拓藥業創始人、董事長兼首席執行官童友之解釋，中期分析不理想主要因為美國接種疫苗普及，加上治療經驗持續提升，以及新冠肺炎患者年輕化，導致目前新冠肺炎住院率已降至約2%至3%，如果藥物要再降低該比例，小樣本試驗是很難顯示出統計學差異。專家指「B仔股」風險高金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，一向不建議投資者入手尚未有盈利或收益的生物科技公司（「B仔股」），並將其比喻為賭博，輸贏取決於能否成功研發藥物，開拓藥業成為範例，藥物失敗代價是股價急瀉八成。黃德几又指出，未有收入生科股良莠不齊，加上大部份B仔新股均「潛水」。他提及，B仔股容易「一子錯滿盤皆落索」，即使一個藥物失敗，其他藥物研究均會受到質疑，惟認為不應該「一竹篙打一船人」，有不少生科股成功「搣甩」B字（即符合「盈利測試」，或「市值/收益/現金流量測試」，又或「市值/收益測試」）。