旭輝倡早推房產稅 籲取消二手指導價

旭輝控股（884）行政總裁林峰於社交平台發佈《房地產的青銅時代》一文，指過去數月如同早前熱播的韓國驚悚劇集《魷魚遊戲》，每周都有開發商轟然倒下，但他指房地產稅是最好用的長效機制，既然全部人都有預期一定會出台，「不如早點讓靴子落地」。房產稅方面，他續指，「差額稅率出台後，其實可以取消掉短期限購限貸等政策，甚至可以容許10%至20%的土地出讓時不限售價，讓市場的歸市場，保障的歸保障。」林峰表示內房數月來經歷前所未有的「風雨飄搖」，雖然近日市場認為中央表態要維持地產行業穩定代表政策轉暖，但他直言「要放棄幻想，地產已經進入青銅時代，是一個冰河期與寒武紀，不會再有春暖花開，要做好漫長冬天的準備」。須準備面對漫長冬天他稱，「房住不炒」、「三穩」的政策導向未變，即使人行近期表態放寬部份開發貸和按揭，亦只是作出力度微調，防止過急過快，造成系統性風險。他指，市場恢復還需要時間和耐心，目前各金融機構和市場客戶仍在觀望，如果明年3月觸底，6月恢復常態，都已是比較樂觀。林峰直言，內房應放棄幻想，認認真真降槓桿。地產行業的高速增長期已過，地產行業作為國計民生的支柱產業，並沒有想像中的暴利和高泡沫，同時有着城市建設者、來料加工商、財富搬運工、稅收代徵者及經濟壓艙石等重要功能，未來應發揮好壓艙石的作用。正榮獲5.5億人幣貸款眼下內房仍然不乏積極消息，正榮地產（6158）宣佈，公司近日獲得兩家境外商業銀行銀行授予的雙邊貸款額度，合共約5.5億元（人民幣，下同），該筆貸款將用於為現有債務再融資。公司透露，已於2021年內獲得境外銀行提供合共約12.86億元等值的雙邊貸款，至今已與多達14間境外銀行建立商業業務關係。