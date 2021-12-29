新東方轉型帶貨 創辦人賣農產品

繼早前內地打擊補習風氣，著手加強整頓教育行業後，一眾教育股均紛紛轉型。內地網上教育平台新東方（9901）昨日公佈，正式推出直播帶貨平台，新東方、新東方在線（1797）創辦人俞敏洪預告將會在抖音平台直播主持「俞敏洪助農·開播啦」。受到消息刺激，新東方在線昨日曾漲7%，高見7.76元，惟其後收報7.21元，跌0.6%；新東方則收報15.3元，跌1.3%。新東方昨日在官方微信公眾號公佈，將推出直播帶貨平台「東方甄選」，俞敏洪於昨日晚上8點，於抖音上已進行首場農產品直播帶貨。俞敏洪表示，希望可以搭建平台，將農產品賣到更遠的地方，毋須局限於供過於求的種植地出售。