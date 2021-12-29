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B.Duck母企通過上市聆訊

2021-12-29 列印
■「B.Duck」（又稱「小黃鴨」）母企德盈控股已通過上市聆訊，擬於短期內招股。
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　　「B.Duck」（又稱「小黃鴨」）母企德盈控股已通過上市聆訊，擬於短期內招股，有望成為2022年首隻掛牌新股。據聆訊後上市文件披露，德盈今年首6個月收入1.24億元，按年升33%，其中角色授權業務收入按年急升88.5%。期內盈利1746.1萬元，按年升22.7%。
　　德盈今年4月與恒地（012）主席李家傑、兩名專業投資者Lee Yi Kei及Ho Kin Wan簽下投資對賭協議，分別投資3990萬元及2010萬元，要求德盈2021及2022年純利須分別達至少7500萬和8500萬元，並要求集團於投資期後一年內（即明年4月14日前）實現以預期最低估值18億元上市，否則將有權購回股份，並再加6%單利的年度回報減稅後股息。

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