中環IFC外望——livi bank客戶突破20萬

虛擬銀行livi bank昨日宣佈，該行客戶人數於半年內增加一倍，在年底突破20萬里程碑。當中83%客戶會使用livi bank旗下至少兩種產品，livi bank目前的存款總額亦增至約30億元，在三個月內已增加兩倍。過去一年livi bank推出多項新產品，包括其主打產品livi PayLater，成為全港首家引入全新「先買後付」概念的銀行，該產品至今為止已收到近六萬份申請。livi Bank亦推出一系列文化影視娛樂體驗優惠，涵蓋酒店住宿、串流平台及電影門票等，未來將繼續為客戶提供更多度身訂造獎賞及優惠，以貼合現今客戶追求的生活方式。livi行政總裁孫大威表示，透過livi Bank手機應用程式，客戶毋須支付任何開戶費用或維持最低存款結餘，便可使用livi的服務。展望2022年，livi將推出一連串滿足不同需要的新產品和服務，包括創新的貸款和財富管理產品，並與合作夥伴提供更多獨家優惠。拳頭遊戲付7.8億與前員工和解騰訊（700）旗下遊戲工作室、曾開發著名遊戲《英雄聯盟》的Riot Games（拳頭遊戲）已同意支付1億美元（約7.8億港元），以解決2018年與加州州政府機構，以及現任和前任女性僱員的性別歧視集體訴訟，和解方案有待法院批准。據外媒報道，拳頭遊戲將會向集體訴訟的成員支付8000萬美元，包括從2014年11月至今，在加州工作的所有現任和前任全職女性員工和臨時代理承包商；另外2000萬美元將用於支付律師費和雜費。該公司又指，為持續推動透明度和問責制，公司將承諾由Riot和加州公平就業和住房部聯合批准的第三方，監督其內部報告和薪酬公平流程，為期三年。前員工Melanie McCracken和Jess Negrón於2018年11月發起訴訟，指控Riot Games公司有性別歧視和性騷擾等不當行為，是次訴訟後，由加州政府機構牽頭進行兩次調查。高瞻