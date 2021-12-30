臨近新年，市場假期氣氛濃厚，美股昨晚早段輕微高開，投資者繼續觀望疫情變化。杜指早段升58點，至36456點，連升六天。標普指數升0.3%，至4800點，納指亦升0.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36507點，升109點；標普500指數報4794點，升8點；納斯達克指數報15776點，跌5點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.11港元，較香港收市價升0.26港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見443.61港元，較香港收市價跌1.78港元。港股夜期靠穩，中段升46點，至23112點，較恒指收市高水25點。歐洲股市周三收市個別發展。英國富時 100指數收報7420.69點，升48點，升幅 0.66%。德國DAX指數收報15852.25點，跌111點，跌幅0.7%。法國CAC指數收報 7161.52點，跌19點，跌幅0.2%。金價低收，險守一千八百美元關。於紐約商品交易所，2022年2月期金收報每盎司1805.8美元，跌幅0.28%。國際油價回軟，紐約期油昨晚跌0.4%，至每桶75.65美元，倫敦布蘭特期油曾跌0.3%。美國商務部表示，11月商品貿易逆差初值，由10月的832億美元擴大至978億美元，多於市場預期的881億美元。美商品貿易逆差超預期港股5連彈後轉弱，低開26點後持續下探，加上內地股市走勢疲弱，恒指午後跌幅擴大，最多跌273點低見23008點，10天線（23169點）再次失守，恒指最終險守23000關，收報23086點，跌194點或0.83%。科指再破底見5455點，最終收報5471點，跌97點或1.75%。滬深港通南下交易暫停，至1月4日重開，在缺乏北水支持，以及聖誕及年末期間資金「收爐」提早休戰下，大市交投極淡，成交額縮至629億元，僅較12月24日平安夜半日市的517億元成交多。大型科網股普遍下跌，騰訊（700）跌1.24%；阿里（9988）旗下互助保險業務相互寶下月停止運作，阿里股價跌2.56%；美團（3690）跌3.32%。京東（9618）擴大回購計劃至30億美元，另訂綠色貸款融資，仍跌2.15%。小米（1810）董事長雷軍指未來5年研發費用倍增至1000億元人民幣，但股價隨市跌1.17%。內房股偏軟內房股偏軟，奧園（3883）遭索債1.31億美元，急插9.7%；世茂（813）挫5.27%；融創（1918）跌4.51%；時代中國（1233）跌4.16%。物管股沽壓大，世茂服務（873）領挫9.65%；融創服務（1516）跌9.44%；新城悅服務（1755）跌7.52%。