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金管研買樓付款不經律師

2021-12-30 列印
■金管局建議日後按揭貸款款項不再經由律師行進行交易。
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  金管局昨日發出通函指，業界正研究新的物業交易支付安排，建議日後按揭貸款款項改為經由「結算所自動轉帳系統」（CHATS）支付，首期則改為透過銀行本票過戶，不再經由律師行進行交易。在首階段，新方案只會涵蓋二手住宅物業以及轉按交易。
　　在現行的安排下，律師行負責託管買家按揭貸款及交易餘額（即首期）的款項，再透過律師行支票，將款項支付予賣家按揭銀行及賣家本人。
  根據通函，香港銀行公會、存款公司公會及香港持牌放債人公會提出新方案，建議日後買家按揭銀行透過CHATS支付款項予賣家按揭銀行，買家則透過銀行本票支付首期予賣家。若賣家已清繳按揭貸款，買家銀行的按揭貸款會經由CHATS轉帳予賣家本人，買家則同樣透過銀行本票支付首期予賣家。

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