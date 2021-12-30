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阿里擬售30%微博股權 國有獨資集團正在洽購

2021-12-30 列印
■阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信疑與內地嚴禁投資虛擬貨幣的政策唱反調，稱自己喜歡加密貨幣(I like crypto)。
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　　為順應內地的反壟斷監管，科網巨企紛紛剝離資產。彭博引述消息指，阿里巴巴（9988）擬悉售其持有的內地社交平台微博（9898）約30%股權，並正與潛在賣家，國有獨資的上海文化廣播影視集團磋商。以昨日微博收市價228.4元計，阿里的微博持股涉資達159億元。
　　該報道引述消息指，該潛在交易尚處於初期階段，不確定會否達成交易。阿里巴巴不予評論。上海文廣集團為內地最大的國有媒體和文化集團之一，營運上海廣播電視台，同時為東方明珠集團的控股股東，並擁有上海迪士尼度假區約20%股份。分析預計，上海文廣集團獲得當局批准收購的機會較私人機構較高。
　　早於今年3月，《華爾街日報》報道指，因中國政府日益憂慮阿里在媒體上的輿論影響力，故官方已要求出售其媒體資產。阿里過往通過併購，持有非常強大的媒體資產組合，涵蓋印刷、廣播、社交媒體和廣告，如持有從事電影業務的阿里影業（1060），影片播放平台優酷、嗶哩嗶哩，而社交平台則包括微博及Twitter的股權。此外，阿里擁有多家中文數碼及印刷新聞媒體，例如本港的英文報章《南華早報》及內地財經媒體第一財經等。
壟斷創罰款182億紀錄
　　在反壟斷的大背景下，阿里今年4月被指在境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，創紀錄遭罰款182億元人民幣，後來亦與騰訊、百度等網企因違反中國「反壟斷法」而多次被罰款。為了去壟斷化，網企手段盡出，例如阿里旗下螞蟻集團的消費金融部門，早前將把公司的資本從80億元提高到300億元，並引入4名新的戰略投資者，包括中國信達（1359）。騰訊更創「派息減持」先河，以實物分派京東（9618）股份作中期股息，令持有京東股權由16.9%降至2.3%。
疑反中央禁虛擬貨幣
　　另外，阿里副主席蔡崇信疑與內地嚴禁投資虛擬貨幣的政策唱反調，昨日在Twitter上發文，稱自己喜歡加密貨幣（I like crypto），但他未有明確指出他所指的是何種加密貨幣或加密資產，帖文惹來網民熱議。

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