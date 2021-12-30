阿里擬售30%微博股權 國有獨資集團正在洽購

為順應內地的反壟斷監管，科網巨企紛紛剝離資產。彭博引述消息指，阿里巴巴（9988）擬悉售其持有的內地社交平台微博（9898）約30%股權，並正與潛在賣家，國有獨資的上海文化廣播影視集團磋商。以昨日微博收市價228.4元計，阿里的微博持股涉資達159億元。該報道引述消息指，該潛在交易尚處於初期階段，不確定會否達成交易。阿里巴巴不予評論。上海文廣集團為內地最大的國有媒體和文化集團之一，營運上海廣播電視台，同時為東方明珠集團的控股股東，並擁有上海迪士尼度假區約20%股份。分析預計，上海文廣集團獲得當局批准收購的機會較私人機構較高。早於今年3月，《華爾街日報》報道指，因中國政府日益憂慮阿里在媒體上的輿論影響力，故官方已要求出售其媒體資產。阿里過往通過併購，持有非常強大的媒體資產組合，涵蓋印刷、廣播、社交媒體和廣告，如持有從事電影業務的阿里影業（1060），影片播放平台優酷、嗶哩嗶哩，而社交平台則包括微博及Twitter的股權。此外，阿里擁有多家中文數碼及印刷新聞媒體，例如本港的英文報章《南華早報》及內地財經媒體第一財經等。壟斷創罰款182億紀錄在反壟斷的大背景下，阿里今年4月被指在境內網絡零售平台服務市場實施「二選一」壟斷行為，創紀錄遭罰款182億元人民幣，後來亦與騰訊、百度等網企因違反中國「反壟斷法」而多次被罰款。為了去壟斷化，網企手段盡出，例如阿里旗下螞蟻集團的消費金融部門，早前將把公司的資本從80億元提高到300億元，並引入4名新的戰略投資者，包括中國信達（1359）。騰訊更創「派息減持」先河，以實物分派京東（9618）股份作中期股息，令持有京東股權由16.9%降至2.3%。疑反中央禁虛擬貨幣另外，阿里副主席蔡崇信疑與內地嚴禁投資虛擬貨幣的政策唱反調，昨日在Twitter上發文，稱自己喜歡加密貨幣（I like crypto），但他未有明確指出他所指的是何種加密貨幣或加密資產，帖文惹來網民熱議。