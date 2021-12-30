《華爾街日報》引述知情人士報道，美國總統拜登擬提名曾任副財長及聯邦儲備局理事的拉斯金（Sarah Bloom Raskin），出任聯儲局主理銀行監管的副主席一職，這是政府對美國銀行系統最有影響力的監督職位。拉斯金是一名律師，以推動消費者保障及限制收入不均而聞名。她曾在2014年至2017年擔任前美國總統奧巴馬政府的副財長；有份在2010年參與制訂監管銀行業的法例，又在同年與財長耶倫一同成為聯儲局理事。美聯儲之前的政策制定會議記錄顯示，拉斯金擔任理事的四年時間裏似乎傾向於鴿派。至於另外兩個聯儲局理事空缺，拜登考慮提名兩名大學教授出任該等職位。