吉利極氪夥Waymo產網約電動車

吉利汽車（175）母企吉利控股昨日宣佈，旗下電動車品牌極氪（zeekr），將為Google母公司Alphabet旗下的自動駕駛公司Waymo生產電動車，並將作為自動駕駛網約車在美國投入商業化運營，同時助力吉利品牌進軍美國市場。吉利控股表示，該批電動車將以極氪打造的智能出行體系為基礎，在該公司位於瑞典的創新中心進行設計及開發，然後與Waywo的自動駕駛技術進行整合。極氪為吉利汽車在發佈2020年財報時宣佈成立的電動車品牌，集團以此為標誌，拉開其進軍智能電動車市場的序幕。吉利控股總裁兼吉利汽車董事長安聰慧曾表示，集團對於極氪公司的規劃已開展數年，隨著相應智能出行體系的建成，吉利的智能純電產業鏈、生態圈也已全面完成。