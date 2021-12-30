「B.Duck」母企德盈今招股 入場費近3484.8元

兩隻新股有望飲明年「頭啖湯」，「B.Duck」母企德盈控股國際（2250）今日開始招股，招股價介乎2.05元至3.45元，一手（1000股）入場費近3484.8元，集資最多4.14億元，將於明年1月17日掛牌。另外，中國先造紙毛毯製造商環龍控股（2260）昨日低調招股，綜合多家劵商數據，首日孖展認購不足額，將於1月11日掛牌。德盈控股國際在淡市中拉長招股期，將於1月7日截止招股，不計周六及周日，招股期長達7日，惟本周五為新年前夕，港股只有半日市。該公司發行1.2億股，其中10%為香港公開發售，集資最多4.14億元，招股價介乎2.05元至3.45元，每手1000股，一手入場費近3484.8元，沒有引入基石投資者，預計1月17日掛牌，獨家保薦人為光大證劵。為上市做好充份準備德盈曾於2019年申請於創業板上市，其後暫緩上市計劃。該公司執行董事、首席財務官兼公司秘書謝子亮表示，當時公司對未來業務有信心，認為可以於未來數年滿足主板上市要求，所以暫緩創業板上市，現時公司已做好充份準備，因而推進上市計劃。「元宇宙」概念、NFT（非同質化代幣）盛行，德盈執行董事兼營運總監郭振傑表示，「B.Duck」NFT昨日正式推出，初步市場認購反應理想，未來將會視乎市場反應，再推出下一輪。近來「B.Duck」被帶入「元宇宙」，該公司董事會主席及行政總裁許夏林認為，經營品牌需要與時並進，年輕人關注的項目，公司都願意走在前線，與一眾粉絲及受眾「玩埋一齊」，大家可以期待公司未來在「元宇宙」及NFT等概念的發展。另外，環龍控股昨日招股遇冷，綜合多家劵商數據，首日孖展認購不足額，孖展申購額只有1017萬元，佔公開發售集資1644萬元62%。該公司發行1.14億股，其中90%為國際配售，最高集資1.64億元，招股價介乎1.22元至1.44元，一手（2000股）入場費約2909元，將於1月3日截止招股，1月11日掛牌，獨家保薦人為民銀資本。環龍控股引入2名基石投資者，包括富匯創新創業投資管理董事龔朝暉，以及廣東科倫藥業主席陳雄，合共認購4000萬元的發售股份。