  • 2021年12月30日 星期四
  • 17º
  • 82%
熱門： 立場新聞陳朗昇何韻詩陳宛蔚Win Win

日報新聞 > 金融

BIS：上月人幣有效匯率指數創新高

2021-12-30 列印
■國際清算銀行（BIS）公佈，11月人民幣實際有效匯率指數升1.17%至131.24，創紀錄新高。
Previous Next

　　國際清算銀行（BIS）最新公佈，11月人民幣實際有效匯率指數升1.17%至131.24，創紀錄新高，為連續5個月上漲；上月修正後為升1.52%.11月人民幣名義有效匯率指數升1.31%至127.23，亦創紀錄新高，為連續7個月上漲；上月修正後為升1.53%。
　　根據BIS公佈數據，今年人民幣實際有效匯率累計漲3.87%，名義有效匯率則累計漲6.88%；而去年實際有效匯率累計升3.36%，名義有效匯率累計跌4.05%。
　　BIS的有效匯率指數是基於2014至2016年貿易數據權重，並以2010年為基期。在人民幣指數的權重中，歐羅、美元和日圓分列前三位。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《豪宅王》2021華麗登場
Caleb's Redemption 2021
下載頭條App
hd