京東加碼至30億延長回購

慘遭主要股東騰訊（700）派貨的京東（9618）宣佈，將20億美元股份回購計劃的規模加碼一半，至30億美元，並延長期限至2024年。京東昨日沽壓仍重，收市跌2.1%，收報255.2元。京東昨日公佈，修改現有股份回購計劃，回購授權由20億美元增至30億美元，並延長期限2年至2024年3月17日。該集團的回購計劃在去年3月17日開始，原定於24個月內回購最多20億美元的美國存託股（ADS），即最初到期日為明年3月17日。京東早前披露，今年起至5月18日止，合共斥資8億美元從公開市場回購了1010萬股ADS。另外，京東亦表示，與5名牽頭包銷行，訂立為期五年的20億美元無抵押定期及循環貸款融資，乃京東首筆綠色貸款融資。