中環IFC外望——思捷Esprit品牌擬重返亞洲

■安永中國主席兼大中華區首席執行官陳凱。

思捷環球（330）昨日指未來將透過一連串舉措，讓「Esprit」品牌重返亞洲市場。繼總部於年初遷至香港後，公司透露已任命Sang Langill為新的產品開發總裁。Sang Langill今年9月加入思捷，策劃創立新的產品系列，並調整集團策略以專注拓展電子商務。思捷明年會在全渠道平台推出全新產品系列，又指出限量版產品由駐不同地區，包括德國、首爾、紐約、洛杉磯及香港的團隊負責。相關團隊共同組成Esprit全球設計中心，由駐香港的產品開發總裁領導。公司又指出，展望未來，電子商務將成為實現全球業務擴展的主要策略支柱，現尋求利用電子商務夥伴關係，並擴大其直接面向消費者的電子商務平台，以加快亞洲的增長動力，亦將加快第一方數據的獲取及智能運用，以提升品牌知名度及客戶忠誠度。據LinkedIn公開資料顯示，Sang Langill加入Esprit前，於2019年9月至2021年8月曾在運動品牌adidas擔任GCA消費者概念副總裁一職，之前曾擔任Calvin Klein亞太區營銷副總裁，任職時間逾四年。安永發ESG報告籲關注綠色經濟安永大中華區首次發佈環境、社會和治理（ESG）報告，會上安永中國主席、大中華區首席執行官兼ESG管理委員會主席陳凱，就中國企業該如何實現碳中和碳達峰等目標給予建議。安永大中華區金融服務氣候變化與可持續發展合夥人、亞太區金融服務可持續發展主管李菁呼籲企業、投資者可關注綠色經濟發展。對於企業實現碳中和等建議，會上陳凱表示，企業可將安永當做示範，首先在自身架構上要重視碳中和及ESG等概念，然後摸清自身企業的家底，如每人的碳排放量等；然後制定企業碳排放量等目標和計劃；最後從供應鏈上借助大數據、人工智能等工具開始管理企業，達到碳中和等目標。綠色債券方面，李菁指，以綠色債券為代表的綠色金融產品工具，在中國市場已蓬勃發展，如中國的綠色債券、綠色基金等投資產品工具都有發行，這些綠色金融在實現中國碳中和等目標上會發揮重要作用。另外，企業、投資者等可以特別關注創新類產品，如高排碳鋼鐵、水泥，以及保護生物多樣性的綠色債券、基金等。作為綠色可持續發展的積極宣導者和踐行者，安永一直致力推進自身的「去碳化」進程。安永承諾到2025年將碳排放減少40%，並在中國貴州等地，透過積極投資造林、再生農業等，共去除或抵消52.8萬噸二氧化碳當量。高瞻