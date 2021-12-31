雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股周四早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。美股杜指早段升190點，至36679點，升幅為0.5%。標普指數升0.22%，至4803點，納指則升逾0.2%。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36523點，升34點；標普500指數報4799點，升6點；納斯達克指數報15842點，升75點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.12港元，較香港收市價升0.22港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見467.71港元，較香港收市價升24.31港元；恒指ADR今晨報23604點，勁升491點。美股分析師指出，雖然Omicron變種病毒令全球感染個案持續高企，但市場相信對經濟的衝擊有限，而美國勞工市場數據優於預期，令美股周四早段得到支持。美國勞工部公佈，截至本月25日的一周，首次申領失業救濟人數為19.8萬人，按周減少8000人，較市場預期的20.8萬人為少，而對上一周的前值則修訂為20.6萬人。 截至本月18日的一周，美國續領失業救濟人數為171.6萬人，按周減少14萬人，亦較預期的186.8萬人為少。歐洲股市個別發展，三大主要股市漲跌互見。英國富時100指數收報7403.01點，跌17點，跌幅0.24%。德國DAX指數收報15884.86點，跌32點，跌幅0.21%。法國 CAC指數收報7173.23點，升11點，升幅 0.16%。金價造好。於紐約商品交易所，2022年2月份期金接近收市時報每盎司1,815美元，升9.2美元，升幅0.51%。阿里傳售微博持股港股在期指結算日守住23000點，但未能企穩10天線（23138），高開43點後曾升161點，惟其後反覆走弱，下午在騰訊（700）及阿里巴巴（9988）偏軟下一度轉跌，最終升25點，收報23112點。在北水缺席下，大市交投續淡靜。大型科網股個別發展，京東（9618）升1.8%，收報259.8元；美團（3690）升1.11%，收報218.4元；小米（1810）升0.43%，收報18.64元。阿里傳出售微博（9898）持股，阿里跌0.63%，收報109.9元，挨近日內所創新低109.2元。汽車股沽壓未止，北京汽車（1958）跌2.94%，收報3.3元；理想汽車（2015）跌1.12%，收報114.9元；小鵬汽車（9868）跌0.85%，收報174.2元。