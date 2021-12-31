三新股尾班車報捷 商湯爆冷曾升逾兩成

三隻新股商湯集團（020）、聖諾醫藥（2257）及泉峰控股（2285）首日掛牌，股價全線報捷，為今年新股「收爐」劃上完美句號。其中備受市場注目的商湯，股價未受美國制裁影響之餘，更「爆冷」最多大升逾兩成，尾市升幅收窄，仍升約7%，一手帳面賺280元。昨日首掛帶挈商湯創辦人、香港中文大學信息工程學系教授湯曉鷗躋身億萬富豪，身家超過363億元。商湯聯合創始人兼主席徐立表示，商湯受到美國無故打壓，但堅信人工智能（AI）技術變革帶來的增量價值，會推動公平智能時代。泉峰每手賺1240元 聖諾漲18.2%商湯本月初被美國列入黑名單而暫緩在港上市，今次捲土重來，認購表現及股價均不被外界看好，暗盤在各大交易場好淡爭持，最多只升1%。商湯昨日首掛開報3.91元，較上市價3.85元升1.6%，但隨即彈上高見4.74元，升23.1%，其後股價回落，但全日穩守上市價，收報4.13元，升7.3%，一手1000股，每手帳面賺280元，成交14億元，為昨日第五大成交額港股。以昨日收市價計，商湯市值達1374.5億元，持有商湯26.43%股份的湯曉鷗，持股市值達363.4億元。商湯昨在上海和香港舉行上市慶祝儀式，徐立稱，商湯堅信AI技術變革帶來增量價值，必將推動普惠和公平的智能時代到來。他又指，AI技術正在快速拉近虛擬和現實世界的距離，很多AI技術正是聚焦於虛擬和現實世界的邊界之上，一方面推動現實世界的全面數碼化轉型，帶來生產力的躍遷，另一方面將數碼世界的內容投射到現實感知中，從而增強生活體驗。至於同日掛牌的泉峰及聖諾醫藥升勢更凌厲，兩家公司各領風騷，分別升28.4%及18.2%。