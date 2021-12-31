氣候風險衝擊大 金管：銀行勿輕視

金管局於2021年1月推出試驗計劃，參與銀行需在3個情境下評估它們對氣候風險的風險承擔，包括一個針對氣候狀況惡化的實體風險情境。
結果顯示，模擬極端情境會使參與銀行一些直接受到氣候轉變影響的風險承擔的預期信貸虧損大幅上升，導致參與銀行的盈利顯著下降。氣候轉變亦會削弱銀行的資本實力，例如在失序轉型情境下的5年評估期裡，具本地系統重要性認可機構的資本充足比率平均會下降3個百分點。
市民有望暖着跨年，天文台預計今日大除夕和明日元旦將稍為回暖，市區氣溫更回升至十七至二十度，或成為十五年來最高溫元旦日。全港不少地方今日都有跨年倒數活動，包括西九文化區、中環海濱各有演唱會等；而警方今會...
2021-12-31
國務委員兼外長王毅就二○二○年國際形勢和外交工作受訪，並提到中美關係的「一些變化」，他指美方一方面表示無意同中國發生衝突對抗，但同時在涉及中國主權安全發展利益的系列問題上仍在不斷挑事。他強調，中國的對...
2021-12-31
落難名媛馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）被控協助美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）強迫未成年少女賣淫，由十二人陪審團經五天閉門商議，周三裁定六項罪名中有五項成立。法...
2021-12-31
據《星島地產網》報道，二手再錄用家市價承接。中原區域營業經理王秀芬稱，鰂魚涌太古城鄱陽閣極低層C室，面積482方呎，兩房間隔，望內園景，以730萬元易手，呎價15145元，屬市價水平。據悉，買家為自用...
2021-12-31
雖然疫情肆虐，但美國勞工市場數據優於預期，刺激美股周四早段抽升，杜指及標普指數均見歷史新高。美股杜指早段升190點，至36679點，升幅為0.5%。標普指數升0.22%，至4803點，納指則升逾0.2...
2021-12-31
華倫西亞兩大射手卡路士蘇拿和干卡路古亞迪斯齊上力，助球隊上仗反勝利雲特西甲三連捷。其中，干卡路古亞迪斯更盛傳會在冬季轉會市場被掛牌，以減輕球會的財政壓力，為己為人，今晚聯賽歇冬後戰火重燃，勢馬上率蝙蝠...
2021-12-31
12星座運程 –12月29日天蠍：心理狀態好，情緒非常穩定，從事管理工作者表現佳。天秤：環境變化大，令你很急躁，冷靜思考，對工作有幫助。處女：社交運勢好，遇重要人物，並取得信任，事業有轉變。獅子：有意...
2021-12-29
今年先後榮升人妻兼人母的湯怡（Kathy），在即將上映新戲《致命24小時》可謂瞓身演出，戲中Kathy被老公吳卓羲連累，搞到俾仇家潘燦良搵上門，慘遭凌辱24小時。當中的虐打戲拍足一星期，Kathy日日...
2021-12-31
未補價的第二市場資助房屋，近年樓價猛升，部份綠置居和居屋單位即使辣招期仍然未滿，業主見水漲船高，即出售套現，勁賺逾倍的個案近期不斷湧現，有業主把二百多萬元袋袋平安，引起公眾關注居屋被濫用，偏離了協助市...
2021-12-31
田泰安前晚停賽復出，可惜只能夠取得三個季軍，未能交出頭馬。昨晨他表示座騎已跑出水準，未能贏馬是實力不及對手，明天元旦日賽事，他的座騎整體實力更佳，其中以「幸運有您」和「真妙星」最具爭勝機會。「幸運有您...
2021-12-31