氣候風險衝擊大 金管：銀行勿輕視

金管局昨日公佈氣候風險壓力測試試驗計劃的結果。結果顯示，在模擬極端情境下，氣候風險可能會對銀行業造成重大不利影響，因此銀行須及早採取行動管理氣候風險。金管局於2021年1月推出試驗計劃，參與銀行需在3個情境下評估它們對氣候風險的風險承擔，包括一個針對氣候狀況惡化的實體風險情境。結果顯示，模擬極端情境會使參與銀行一些直接受到氣候轉變影響的風險承擔的預期信貸虧損大幅上升，導致參與銀行的盈利顯著下降。氣候轉變亦會削弱銀行的資本實力，例如在失序轉型情境下的5年評估期裡，具本地系統重要性認可機構的資本充足比率平均會下降3個百分點。