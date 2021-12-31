中移動加拿大子公司 下周三起停業

中國移動（941）加拿大子公司CMLink宣佈，該公司業務將於明年1月5日起停止運營，當天起用戶可申請退款。中移動指，現有的月費計劃和服務將不會在2022年3月31日前受到影響，自28日起，客戶不能再購買新的CMLink SIM卡、申請一卡多號、增值等。所有2022年1月5日前未啟用的SIM卡將無法再啟用。加拿大政府今年8月以國家安全為由，勒令中國移動在90日內剝離其在加拿大子公司的股份，或結束加拿大業務。媒體報道稱，這被認為是加政府打壓中企的又一例證。隨後該公司入稟要求撤銷該項決定，本月初聯邦法庭駁回該公司的提訴。