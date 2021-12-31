上商料港股樓市 明年初陸續見底

香港股市近期表現慘淡，上海商業銀行研究部主管林俊泓預計，港股將於明年1月見底，而本港樓市一般滯後股市兩個月，故預料樓市會在3月或4月見底，較高位下跌約7%。他亦預計本港明年的通脹及實際經濟增長均為2.5%。中港通關日期仍未確定，他認為受變種病毒等因素影響，初步通關的規模較小，只有數千名旅客，相信對本港經濟、樓市帶來的支持有限。林俊泓估計明年美國通脹會先升後跌，故預料聯儲局明年只會加息兩次，有機會在明年完成縮減買債後，於3或4月首次加息，2023年亦可能加息2至3次。現時本港與美國息差差距不大，料本港最快於2023年加息。