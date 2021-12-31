滴滴上季勁蝕306億 阿里主席辭任董事

中國叫車平台滴滴出行首次在上市後公佈業績，在面對中國整頓的第三季轉盈為虧，勁蝕306億元（人民幣，下同），主要受投資社區團購公司橙心優選價值大跌拖累；收入按年下跌1.7%，至427億元，按季則跌11.4%。滴滴今年第三季收入按年下跌1.7%，至427億元，因應其手機應用程式（App）接受網絡安全審查已要下架，收入按季大跌11.4%。集團按年轉盈為虧，錄得股東應佔虧損306億元，去年同期賺6.7億元，當中主要由於其投資的橙心優選業務出現不利變化，錄得投資虧損208億元；如撇除投資價值變動等的經調整EBITDA則蝕75億元。App下架累收入減少與第二季相比，期內滴滴核心平台的交易總額（GTV）為687億元，較次季倒退6.3%；交易量為28.6億筆，按季減1.5億筆，其中中國交易量由第二季的25.7億筆，降至第三季的23.6億筆，失去2.1億筆交易。以收入地區劃分，第三季中國收入按季少13%至390億元，國際收入則增加20%至9.7億元。滴滴亦首度公佈第二季業績，收入按年大增55%，至482億元，但仍然錄得股東應佔虧損244億元，經調整EBITDA則虧損23億元。今年滴滴在美上市觸發中國新一輪監管行動，該公司早前已預告會在美國退市，並尋求將股份轉移至香港，市傳滴滴不會在美國私有化，而是以介紹形式在港上市。受業績未如理想拖累下，滴滴於美股盤前曾跌近7%，報4.59美元。另外，滴滴公佈阿里巴巴的張勇主席兼首席執行官退出該公司董事局，改由阿里高級法務總監兼旗下本地生活服務公司總法律顧問張毅出任董事。