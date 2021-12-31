滙控獲內地批全資擁有人壽公司

滙豐控股（005）旗下的間接全資子公司滙豐保險（亞洲）宣佈獲中國銀行保險監督管理委員會上海監管局批准，全資擁有滙豐人壽。交易完成後，滙豐人壽將成為滙豐在內地的全資控股子公司。滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建表示，拓展滙豐集團保險業務對其實現成為亞洲領先的財富管理機構的策略目標至關重要。全資擁有滙豐人壽，印證滙豐加強拓展中國內地財富管理業務的承諾。滙豐人壽總部設於上海，目前在內地10個主要城市開展業務。除了全資擁有滙豐中國人壽外，滙豐繼續投資其在內地包括聆峰創投計劃在內的保險業務。滙豐的目標是到2025年總共招聘多達3000名財富規劃師。