今或紅盤低開 宜避開科技股 港股本周料爭持難突破

今日是港股2022年首個交易日，上周五（12月31日）恒指守穩兩萬三關，收報23397點，漲285點。市場人士估計，今日港股紅盤低開機會稍高，本周走勢料好淡爭持，在23000點至25000點上落。去年底成交淡靜，美股上周五三大指數齊微跌，而ADR港股比例指數報23316點，較港收市跌81點，部份中概股回吐，其中阿里巴巴（9988）美股跌3.4%，相當於115.77港元，較港收市價低2.6%；騰訊（700）ADR跌1.5%，折合報454.5元，較港收市價跌0.5%。ADR受壓 部份中概股回吐港股去年跑輸全球主要市場，恒指去年埋單計狂插3833點，跌幅達14.08%，創10年來最大跌幅，全年市值蒸發超過5萬億元。光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，雖然上周五恒指反撲造好，但港股氣氛仍然趨負面，加上市場觀望疫情走勢及美國通脹數據等，料今日恒指變動未必太多，料在23200點上落，上下幅度僅數百點。至於阿里，他相信仍在低位徘徊。不過，他對全年港股表現樂觀，指內地及美國的監管政策在去年已塵埃落定，相信政策對股市的影響將逐步淡化，市場今年反而關注該些政策對上市公司盈利的實際影響，故料今年股市將由「政策市」轉為由公司盈利主導。新能源及儲電概念股看俏他認為，短期仍然宜避開有政策風險的行業，例如科技股，重申今年光大新鴻基看好內需股、金融股及潔淨能源股。他解釋，市場預期內地今年經營將下滑，料將有利好政策催谷國內消費。耀才證券研究部總監植耀輝則認為，今日恒指高開機會不大，即使高開，升幅都不會多，市場仍然關注內房等問題，短期港股走勢仍不明朗。對於全年預測，他指今年變數仍多，包括中國及美國的監管、疫情、內房及加息步伐等。在國策利好下，新能源股及儲電概念股看俏。本港第五波疫情來勢洶洶，植耀輝認為市場本來就對短期通關無大寄望，而且目前疫情仍受控，料本地零售及餐飲股短期不會有嚴重沽壓。