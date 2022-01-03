友和網購平台首季開放加入

近年網購盛行，本地電商平台友和計劃於今年首季開放平台，予香港商戶入駐。友和創辦人兼行政總裁胡發枝表示，公司目前與一眾優質商戶洽談，預計於次季可獲得較大的市場迴響，對下半年的收入貢獻較為明顯。

踏入新一年，友和今年有兩個目標，包括是完成上市程序，以及開放公司平台。胡發枝表示，開放平台的其中一個原因是公司的成本效益較高，所以在佣金方面較為可控，而該公司現與一些優質商戶洽談。他預期，將於首季開放平台，於第二季獲得較大的市場迴響，並對公司下半年的收入貢獻較為明顯。

完成上市計畫後，將學習經營上市公司，對公司團隊來說，亦是新的學習和挑戰。他補充，今年的活躍用戶及註冊用戶均會保持高增長。