納米樓呎價高存風險 有銀行研停相關按揭

本港樓價愈住愈貴，造就「納米樓」湧現，市民為求上車唯有愈住愈細。據悉，有中小型銀行鑑於納米樓呎價過高又可承做九成按揭，在風險考慮下，早在政府公佈引入限呎樓措施前已在研究停做樓宇面積250方呎以下單位的按揭貸款，惟暫未有最後定案。政府為回應市民想「住大啲」的訴求，剛於上月尾公佈將今季賣地計劃，涉及一幅屯門住宅地皮的賣地條款加入限呎要求，每單位須至少280方呎，同時港鐵百勝角通風大樓用地亦有此呎數限制。市場消息透露，在政府公佈是項措施前，已有中小型銀行正在研究是否再為呎數細的單位承做按揭貸款，而針對的單位為面積250方呎或以下的納米樓，但在政府最新引入限呎樓措施後，未知有關銀行會否將研究停做按揭覆蓋的單位面積作出調整，研究結果尚待最後決定。上車客財力較弱消息指，有關銀行研究停做納米樓按揭，主要有見及納米樓的呎價實在太高，動輒要2萬多至3萬元，且客戶可做九成按揭，而這班上車客的財政實力又相對較弱，因此恐防樓價一旦下跌，銀行便承受風險，加上納米樓銀主盤因面積太細亦未必容易出售，尤其在跌價的情況下，所以有關銀行對納米樓按揭態度轉趨審慎。料不會所有銀行效法中原按揭董事總經理王美鳳相信，這只是個別銀行的考慮，一般中小型銀行較多會按其資金分布及業務策略而承做某些物業類型的按揭貸款，過往亦有發生。至於大型銀行在取態上，除了本身業務外，亦會顧及企業社會責任。因此，她認為即使有銀行因應業務策略而決定停做某呎數的納米樓按揭，亦不會令所有銀行效法，因納米樓按揭仍有市場需求。經絡按揭轉介首席副總裁曹德明亦指，納米樓續有市場需求，尤其對一班上車客而言，而政府引入限呎樓措施，並非想樓價下跌，相信銀行普遍亦會繼續為納米樓提供按揭貸款。