衍生產品假期交易諮詢總結快出爐

港交所（388）行政總裁歐冠昇上任後，曾提及正在探索確保市場在不同情況下繼續運營的方法。有消息人士向本報透露，港交所料在短期內，公佈在香港假期買賣非港幣結算衍生產品的諮詢總結，預料最終方案與諮詢文件提出的建議相差不大。交易所對此不予置評。該消息人士表示，港交所負責衍生產品交易的人士，曾與業內人士有過接觸，商討有關在香港假期買賣非港元結算的衍生產品，例如MSCI指數期貨及期權產品等。目前，交易所已廣納市場意見，並將根據市場建議作出微調，預計待證監審閱後，短期內將公佈諮詢結果。若港交所在未來數周內公佈諮詢結果詳情，將符合該所原本的推行計劃。根據諮詢文件，港交所希望在今年4月推出衍生產品假期交易，並將在本季進行準備測試或市場演習。