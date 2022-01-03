傳恒大海南39棟樓違規須拆除

中國恒大（3333）再爆新危機，其海南違規建築群傳出被當局勒令拆除。日前一份海南省儋州市綜合行政執法局所發佈的行政處罰決定書於內地網絡流傳，有內地傳媒引述文件報道，恒大於海南省海花島2號島三（六）期項目所建設的39棟樓，因違法取得的規劃許可證已被撤銷，項目存在違反有關法律的情況，因此責令該集團於10日內自行拆除相關違法建築物。由文件可知，涉事違法建築物的總建築面積近43.5萬平方米，若以內地網絡租房平台所提供的每平方米1.8萬元（人民幣，下同）數據計算，涉事樓宇價值約78.3億元。文件提到，倘若逾期不拆除，執法局將依法組織拆除。經內媒求證，儋州市城市管理局工作人員表示，有關文件屬實。