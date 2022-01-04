Tesla銷售報喜 一度大漲一成 美股開門紅 杜指標指新高

美股在2022年首個交易日開市後向好，電動車生產商Tesla銷售數據理想，一度爆升一成，利好大市氣氛。杜指早段曾升153點，至36492點新高，惟後轉升為跌；標普500指數曾升0.6%至4794點；納斯達克指數升近1%，至15790點。杜瓊斯工業平均指數今晨四時報36527點，升189點；標普500指數報4790點，升24點；納斯達克指數報15809點，升164點。滙控（005）美國預託證券價格曾見47.48港元，較香港收市價升0.63港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見455.26港元，較香港收市價升1.46港元。半導體銀行股受追捧歐洲股市方面，英國假期休市，法德股市則向好，法國CAC指數中段升1.1%，至7230點；德國DAX指數亦升近1%，至16037點。Tesla第四季全球交付30.86萬輛汽車，創Tesla單季交付紀錄，亦優於市場預期的26.3萬輛。Tesla於2021年總銷量按年增長87%，至逾93.6萬輛。受消息刺激，Tesla股價早段曾升一成，高見1169.45美元。半導體股亦見急升，台積電漲逾5%，NVIDIA（輝達）升逾3%，AMD則漲近3%，美光科技漲逾2%。美國10年期國債孳息率重上1.6厘，刺激銀行股向上，富國銀行及美國銀行齊升逾3%。郵輪及航空股亦見向上，嘉年華郵輪升逾3%，挪威郵輪及皇家加勒比郵輪升逾2%；聯合航空、達美航空及美國航空則升逾2%。相反疫苗股急插，Moderna插近8%、BioNTech亦插近6%，輝瑞則跌近4%。紐約期油曾下跌1%油價回軟，紐約期油昨晚曾跌1%，至每桶74.5美元，倫敦布蘭特期油亦曾跌0.7%。港股於2022年首個交易日先高後低，高開112點並重上20天線（23418），但走高207點越過23600後掉頭回落，最終跌122點，收報23274點，全日高低波幅412點。國指昨日跌47點，收報8188點；科指跌30點，收報5640點。開市前停牌的恒大（3333）傳出海南違規建築群被當局勒令拆除，加上中指院指內地去年百城新建住宅價格累漲2.44%，為近七年新低，內房股再現沽壓。融創（1918）挫9.5%，收報10.66元；世茂（813）跌6.9%，收報4.75元。香港股票分析師協會副主席郭思治表示，港股於2022年首個交易日早段開局良好，惟因動力不足再次反覆向下。恒指若進一步守住10天線（23110）之上，則初步回穩勢態未變，否則將再成反覆欲尋底格局。