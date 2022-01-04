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中移動A股周三掛牌

2022-01-04 列印
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        早前宣佈將返回A股上市的中移動，剛正式發佈上市公告書，中移動將於本周三（1月5日）在上海證券交易所上市。
        據已公告的發行安排，A股上市招股基本發行8.457億股，定為每股57.58元人民幣，折合相當於70.65港元，集資額達487億元人民幣。
中國移動（941）昨收報47.1元，升0.64%。以最新價格計，中移動A股較港股溢價5成。
        集團較早時公佈，今次A股發行在超額配售權行使前，A股發行量8.457億股，發行市盈率12.02倍；若超額配售權全額行使，A股發行量9.72555億股，對應市盈率12.09倍，意味着中國移動此次IPO募資金額最高約達560億元，成為近10年來規模最大的A股IPO。

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