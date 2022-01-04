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比亞迪去年汽車銷量增73%

2022-01-04 列印
■比亞迪去年累計汽車銷量達74.01萬輛，按年增加73.34%‧
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　　比亞迪（1211）2021年全年累計汽車銷量達74.01萬輛，按年增加73.34。
　　比亞迪12月總銷量為9.91萬輛汽車，按年增75.9%。當中有9.39萬輛為新能源汽車，銷量按年增加2.26倍。燃油汽車數量只有5167輛，按年下跌逾8成。累計2021年全年，新能源汽車累計銷售60.38萬輛，按年增加2.18倍。當中純電動乘用車銷量按年增1.44倍至32.08萬輛；插電式混合動力汽車按年增4.67倍至27.29萬輛。
　　另外，美國電動車企特斯拉（Tesla）第四季電動車交付量創下季度新高，交付車量為30.8萬輛，產量則為30.5萬輛，勝預期。

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