花旗建行傳拒按納米樓 星展取態審慎

正當有中小型銀行還在研究停做250方呎以下納米樓按揭貸款之際，原來早有中小型銀行已行先一步。市場消息透露，花旗香港早已拒做215方呎以下納米樓按揭，而建行亞洲則對面積更小、呎數不足170方呎的單位沒提供按揭服務。綜合市場消息指出，花旗香港對按揭業務取態向來有別一般銀行，除不做樓花按揭外，亦不做251方呎或以下的納米樓按揭。另有消息指，建行亞洲亦不承造面積小於170方呎單位的按揭貸款，至於170至200方呎單位則視乎個別情況而定。同時，星展香港對納米樓按揭的取態也趨向審慎。不過，市場認為銀行為吸生意，始終會繼續承造納米樓按揭貸款。