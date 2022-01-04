商湯股價再飆四成 上市三日暴漲逾倍

商湯集團（020）於上周四（2021年12月30日）上市後，股價火箭式連升三個交易日，昨日更以上市高位7.75元收市，勁升40.9%，上市三日累升1.01倍，更超越騰訊（700）成為昨日最活躍港股。資料顯示，商湯「街貨」極少，只有約17.2億股或6.7%上市股份（B類股份），而當中近七成更由海通國際及美資的花旗銀行持倉。商湯總已發行上市股份（B類股份）為257.5億股，其中15億股或5.82%為新發行。中央結算系統（CCASS）資料顯示，商湯掛牌首日，有93.3%上市股份非放在中央結算系統（CCASS）之內，即不能在場內拋售；只有6.7%在CCASS內可供場內交易的股份，首兩大券商為商湯上市保薦人之一的海通國際，以及為美資行的花旗銀行，分別持倉2.94%及1.68%，可見貨源極乾。由於港股須T+2日交收，因此上述CCASS數據仍未反映商湯上市後的交易狀況。僅6.7%股份可場內交易值得留意的是，招股書披露，商湯可行使超額配股權，發行最多2.25億股額外B類股份。不過，即使商湯悉數行使超額配股權，街貨比例都只增至7.5%，相信仍供不應求，難以遏阻炒風。商湯因被美國列入制裁名單，上月要退款後重新招股，當時不被市場看好，公開發售及國際配售認購反應都普通，分別僅超購4.18倍及0.5倍，並以招股價下限3.85元定價；但上市後股價表現亮眼，連升三日，昨日以上市高位收市，收報7.75元，升40.9%，市值達2579.3億元。若投資者經新股認購，並持股至今，一手帳面賺3900元。商湯重新招股時，禁止美國投資者認購新股，令基石投資者「大洗牌」，由香港科技園創投基金、希瑪眼科（3309）等頂上，帶挈他們帳面各賺近4000萬元。分析指，大市淡靜令資金流向半新股，商湯能跑贏同期半新股，主要是因為其貨源極乾容易炒上，估計商湯升浪或可長達半年，直至禁售期完結有大量股份釋放，短線可上望10元。